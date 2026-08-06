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Зеленський повідомив про удари по двох російських НПЗ і кораблях у Чорному морі

Українські військові уразили один з об'єктів на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Зеленський повідомив про удари по двох російських НПЗ і кораблях у Чорному морі
Ураження в Росії
Фото: Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російської нафтової інфраструктури та військових цілях у Чорному морі.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Українські військові уразили об'єкти на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, у Башкортостані під удар потрапив нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл», а в Ярославській області – НПЗ «Славнефть-ЯНОС», розташований майже за 700 кілометрів від українського кордону.

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Також Сили оборони завдали успішних ударів по російських цілях в акваторії Чорного моря. Було уражено два військові стоожові катери та судна так званого тіньового флоту.

«Наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців», – зазначив президент.

Зеленський подякував українським військовим за розвиток далекобійних спроможностей і наголосив, що такі операції посилюють шанси на дипломатичне врегулювання.

Генштаб розповів подробиці про удари

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження 2 російських нафтопереробних заводів, про які повідомив президент.

За даними військових, у ніч проти 6 серпня українські сили завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. На території підприємства зафіксували влучання та пожежу, підтверджено три осередки займання. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, 5 серпня було уражено НПЗ «Башнефть-Новойл» в Уфі. Після удару на території підприємства виникла пожежа. За попередньою інформацією, пошкоджено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.

Також Генштаб повідомив про ураження двох наземних ретрансляторів, які російські війська використовували для управління безпілотниками типів «Герань» і «Гербера». Цілі були розташовані в районах Залізного Порту на тимчасово окупованій частині Херсонської області та Оленівки в окупованому Криму.

Операція проводилася 5 серпня та в ніч проти 6 серпня. Масштаби завданих збитків уточнюють.

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