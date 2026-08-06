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У Навроцького закликали Туска підписати рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла

Президент Польщі свій підпис вже поставив, проте прем’єр – досі ні.

У Навроцького закликали Туска підписати рішення про позбавлення Зеленського Ордена Білого Орла
Прем'єр-міністр Дональд Туск і президент Кароль Навроцький
Фото: Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Голова канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький закликав прем'єр-міністра Дональда Туска підписати постанову Навроцького про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Про це Богуцький написав у соцмережі X.

Основна частина його допису стосується суперечки між президентом і урядом щодо процедури призначення судових асесорів. Водночас наприкінці звернення посадовець закликав Туска «набратися мужності» та виконати свій обов'язок.

«Замість того, щоб ставити нічого не значущі підписи на актах призначення асесорів, закликаю вас знайти в собі мужність виконати свій обов'язок і фактично підписати постанову президента щодо позбавлення президента України Ордена Білого Орла», – написав голова канцелярії.

Відповідно до польського законодавства, для набуття чинності рішення президента про позбавлення державної нагороди необхідна контрасигнатура прем'єр-міністра. За даними польських медіа, Туск досі не підписав відповідний документ.

Контекст

  • Наприкінці травня Кароль Навроцький оголосив про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла після того, як президент України присвоїв одному з підрозділів ЗСУ почесне найменування «Героїв УПА». 
  • Президент України надіслав свій орден Навроцькому «Новою поштою»
  • Зеленський зазначив, що думав, що «саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла». Також глава держави подякував польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі з російським агресором.
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