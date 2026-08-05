Зеленський обговорив із генсеком НАТО постачання ракет-перехоплювачів для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо посилення української ППО та постачання ракет-перехоплювачів.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами Зеленського, Україна активно працює з міжнародними партнерами, які можуть допомогти із забезпеченням необхідними засобами для захисту від російських ракетних ударів.

Реклама

"Максимально працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від таких неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і по цивільних об'єктах", – зазначив Президент.

Зеленський повідомив, що під час розмови Марк Рютте був детально поінформований про безпекову ситуацію та наявні загрози.

"Марк добре поінформований про загрози, і ми скоординували нашу активність щодо країн, які мають необхідні ракети й спроможність допомогти. Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення", – наголосив він.

Президент підкреслив, що швидкість рішень союзників безпосередньо впливає на безпеку українців.

"Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежать життя людей тут, в Україні. Дякую за готовність шукати можливості та працювати з Україною для необхідних нам поставок. Будемо на зв'язку", – додав Зеленський.