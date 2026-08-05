В Італії через лісові пожежі згоріло близько 70 тисяч гектарів землі

Площа випалених територій в Італії на 133% перевищує середній показник за останні 20 років

Цього літа в Італії через масштабні лісові пожежі вигоріло близько 70 тисяч гектарів території, що еквівалентно приблизно 100 тисячам футбольних полів.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на звіт Всесвітнього фонду дикої природи.

За даними WWF, площа випалених територій в Італії на 133% перевищує середній показник за останні 20 років. Майже третина всіх пожеж цього літа сталася на природоохоронних територіях.

У фонді зазначили, що ще складніша ситуація спостерігається в інших країнах Європи. Так, в Іспанії вже вигоріло 219 тисяч гектарів, а у Франції – 91 тисяча гектарів. Через масштабні пожежі загинули десятки людей, а понад 300 тисяч мешканців були змушені тимчасово залишити свої домівки.

"Європа горить, але поки пожежники відчайдушно поливають водою шалені лісові пожежі, наші лідери сидять у кондиціонованих кімнатах, обговорюючи, наскільки їм слід послабити закони ЄС щодо клімату та природи. Справжнє питання має полягати в тому, як їх посилити, щоб уникнути майбутніх катастроф", – заявила менеджерка WWF ЄС Анке Шульмайстер-Ольденхове.

Вона наголосила, що послаблення екологічної та кліматичної політики стане хибною реакцією на нинішню кризу. За її словами, навпаки, необхідно зміцнювати заходи зі скорочення викидів, підвищення стійкості природних екосистем і відновлення природних механізмів захисту від наслідків зміни клімату.

Масштабні лісові пожежі у Франції, Іспанії та Італії призвели до оголошення евакуації, яка стосується десятків тисяч людей. Найбільше громадян - понад 12 тисяч - залишили свої домівки через загрозу вогняної стихії у Франції.