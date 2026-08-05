В Італії через лісові пожежі згоріло близько 70 тисяч гектарів землі

Цього літа в Італії через масштабні лісові пожежі вигоріло близько 70 тисяч гектарів території, що еквівалентно приблизно 100 тисячам футбольних полів.
Про це повідомляє ANSA з посиланням на звіт Всесвітнього фонду дикої природи.
За даними WWF, площа випалених територій в Італії на 133% перевищує середній показник за останні 20 років. Майже третина всіх пожеж цього літа сталася на природоохоронних територіях.
У фонді зазначили, що ще складніша ситуація спостерігається в інших країнах Європи. Так, в Іспанії вже вигоріло 219 тисяч гектарів, а у Франції – 91 тисяча гектарів. Через масштабні пожежі загинули десятки людей, а понад 300 тисяч мешканців були змушені тимчасово залишити свої домівки.
"Європа горить, але поки пожежники відчайдушно поливають водою шалені лісові пожежі, наші лідери сидять у кондиціонованих кімнатах, обговорюючи, наскільки їм слід послабити закони ЄС щодо клімату та природи. Справжнє питання має полягати в тому, як їх посилити, щоб уникнути майбутніх катастроф", – заявила менеджерка WWF ЄС Анке Шульмайстер-Ольденхове.
Вона наголосила, що послаблення екологічної та кліматичної політики стане хибною реакцією на нинішню кризу. За її словами, навпаки, необхідно зміцнювати заходи зі скорочення викидів, підвищення стійкості природних екосистем і відновлення природних механізмів захисту від наслідків зміни клімату.
- Масштабні лісові пожежі у Франції, Іспанії та Італії призвели до оголошення евакуації, яка стосується десятків тисяч людей. Найбільше громадян - понад 12 тисяч - залишили свої домівки через загрозу вогняної стихії у Франції.
- На Сицілії боротьбу зі 160 осередками займання ведуть близько 6 тисяч пожежників.