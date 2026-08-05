Євросоюз надасть Україні ще 1,4 млрд євро прибутку від заморожених російських активів. Про це вранці 5 серпня повідомила в X президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошти підтримають українське протистояння незаконній війні, розв'язаній Росією. Транш стане вже п'ятим таким переказом.

Загалом від початку заморозки російських активів накопичилося 8 млрд євро прибутку.

Реклама

«Росія повинна заплатити за руйнування, які вона спричинила. І ми використовуємо кошти від іммобілізованих російських активів, щоб переконатися, що вона це зробить. Ми надаємо Україні ще 1,4 мільярда євро з них. Це підтримає подальший опір України незаконній війні Росії», – навели цитату Урсули фон дер Ляєн на сайті Єврокомісії.

Ці 1,4 млрд походять з активів російського Центробанку, знерухомлених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України. Самі активи Євросоюз передати Україні поки не наважився, але відсотки за залишками готівки не належать Росії.

"95% надходжень буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик Україні (ULCM) та 5% через Європейський фонд миру (EPF). ULCM надає безповоротну підтримку, щоб допомогти Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги ЄС, виділеного протягом 2025 року, а також кредитів, наданих двосторонніми кредиторами G7 в рамках ініціативи G7 "Надзвичайні позики для прискорення надходження доходів (ERA)". Загальна підтримка за кредитами ERA становить 45 мільярдів євро», – заявили в Єврокомісії.

Передісторія

Механізм ULCM був створений в грудні 2024 року спеціально для спрямування доходів від заморожених російських активів на погашення кредитів G7 обсягом до $45 млрд. Кошти, доступні через ULCM, можуть бути використані лише для погашення відповідних позик, наданих Україні кредиторами в рамках ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України.

В червні 2024 року країнам Group of 7 вдалося домовитися про передачу Україні прибутку від заморожених російських активів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть.