У британській королівській родині поповнення: третя дитина народилася у племінниці Чарльза

Принцеса Йоркська Євгенія втретє стала мамою, народивши у Португалії дівчинку, яка є вже п'ятою онукою брата короля Британії Чарльза Ендрю Маунтбеттена-Віндзора.

Як пише BBC, 36-річна Євгенія та її перша донька почуваються добре. Раніше у родині принцеси та її чоловіка Джека Бруксбенка народилися двоє синів - Август Філіп Хок та Ернест Джордж Ронні.

Букінгемський палац виступив з офіційною заявою, що король Чарльз, королева Каміла та інші члени королівської родини "зраділи новині, коли їх сповістили".

Дівчинка, яка поки не отримала ім'я, стала 15-ою у черзі спадкоємців британського престолу, посунувши молодшого сина покійної королеви Єлизавети ІІ принца Едварда. Їй не дістанеться титул Її Королівської Високості, оскільки ні Євгенія, ні її сестра Беатріс не виконують повноваження членів королівської родини.

Дід новонародженої Ендрю Маунтбеттен-Віндзор був позбавлений усіх привілеїв та титулу принца через свою причетність до справи педофіла Джеффрі Епштейна. Попри це, його не було офіційно прибрано з черги на престол, де він посідає 8-ме місце.