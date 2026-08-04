НАТО змінило командувача структури з координації військової допомоги Україні

У Вісбадені Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич представив нового очільника Командування НАТО з надання допомоги та тренувань для України (NSATU).
Про це ідеться на сайті НАТО.
Посаду обійняв генерал-лейтенант Гійом Борпер, який змінив генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда, що очолював командування із 2024 року.
NSATU відповідає за координацію постачання військового обладнання та організацію навчань для українських військових з боку союзників і партнерів.
Гринкевич зазначив, що командування продовжуватиме змінюватиму, і орієнтовно за рік його очолить представник Європи або Канади. Крім того, частина функцій Групи сприяння безпеці України (SAG-U) також перейде до складу NSATU.
За словами Гринкевича, ця передача повноважень збільшить ефективність роботи та не вплине на підтримку України.
- Міністр війни США Піт Геґсет доручив Європейському командуванню Збройних сил керувати реорганізацією Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U) і перерозподілити ролі й обов'язки між складовими, а також Місією НАТО з надання допомоги в сфері безпеки і підготовки України.