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НАТО змінило командувача структури з координації військової допомоги Україні

NSATU відповідає за координацію постачання військового обладнання та організацію навчань для українських військових.

НАТО змінило командувача структури з координації військової допомоги Україні
командування збройних сил НАТО в Європі
Фото: пресслужба НАТО

У Вісбадені Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич представив нового очільника Командування НАТО з надання допомоги та тренувань для України (NSATU). 

Про це ідеться на сайті НАТО.

Посаду обійняв генерал-лейтенант Гійом Борпер, який змінив генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда, що очолював командування із 2024 року.

NSATU відповідає за координацію постачання військового обладнання та організацію навчань для українських військових з боку союзників і партнерів.

Гринкевич зазначив, що командування продовжуватиме змінюватиму, і орієнтовно за рік його очолить представник Європи або Канади. Крім того, частина функцій Групи сприяння безпеці України (SAG-U) також перейде до складу NSATU.

За словами Гринкевича, ця передача повноважень збільшить ефективність роботи та не вплине на підтримку України. 

  • Міністр війни США Піт Геґсет доручив Європейському командуванню Збройних сил керувати реорганізацією Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U) і перерозподілити ролі й обов'язки між складовими, а також Місією НАТО з надання допомоги в сфері безпеки і підготовки України. 
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