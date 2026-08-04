НАТО змінило командувача структури з координації військової допомоги Україні

NSATU відповідає за координацію постачання військового обладнання та організацію навчань для українських військових.

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У Вісбадені Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич представив нового очільника Командування НАТО з надання допомоги та тренувань для України (NSATU).

Про це ідеться на сайті НАТО.

Посаду обійняв генерал-лейтенант Гійом Борпер, який змінив генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда, що очолював командування із 2024 року.

NSATU відповідає за координацію постачання військового обладнання та організацію навчань для українських військових з боку союзників і партнерів.

Гринкевич зазначив, що командування продовжуватиме змінюватиму, і орієнтовно за рік його очолить представник Європи або Канади. Крім того, частина функцій Групи сприяння безпеці України (SAG-U) також перейде до складу NSATU.

За словами Гринкевича, ця передача повноважень збільшить ефективність роботи та не вплине на підтримку України.