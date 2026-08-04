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У Південній Кореї через спеку загинуло щонайменше 16 людей

У країні перевірять енергетичні системи через зростання попиту на кондиціонери.

У Південній Кореї через спеку загинуло щонайменше 16 людей
Спека у Сеулі, серпень 2026 року
Фото: EPA/UPG

У Південній Кореї через рекордну спеку загинуло щонайменше 16 людей, повідомляє DW.

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що у період між 15 травня та 2 серпня цього року загалом 2025 людей постраждали від захворювань, пов'язаних зі спекою.

Президент Лі Чже Мьон закликав посилити підтримку постраждалих осіб на тлі попереджень про те, що екстремальні погодні явища стають у країні все частішими.

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Він закликав реформувати національну кризову систему, оскільки екстремальна погода стає нормою, а також провести перевірки енергетичних систем через зростання попиту на кондиціонери.

Як повідомили у Національному метеорологічному агентстві, у південно-східному острівному місті Янсан на південному сході Південної Кореї в неділю було зафіксовано температуру 42,5 градуса Цельсія , що є найвищим показником за 122 роки спостережень.

Спочатку влада оголосила попередження про спеку для низки районів Сеула та Кьонгі, а потім – на всю столицю.

Температура у Сеулі сьогодні опівдні сягнула 38 градусів Цельсія, і очікується, що вночі знизиться лише до 29 градусів. Мешканцям рекомендували залишатися вдома та пити багато води. Місто також облаштувало пункти прохолоди у майже 4000 громадських приміщеннях.

Хоча населення Сеула становить 9,6 мільйона людей, у ширшому столичному регіоні мешкає понад 25 мільйонів жителів, що становить приблизно половину населення країни.

  • Вчені попереджають, що екстремальні погодні явища, зокрема хвилі спеки, стають дедалі частішими та інтенсивнішими внаслідок зміни клімату.
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