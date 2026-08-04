FT: Росія розширює «тіньовий» флот для перевезення зрідженого газу, щоб обійти посилення санкцій ЄС

За пів року щонайменше вісім уживаних танкерів для перевезення ЗПГ було продано, після чого їх почали використовувати для транспортування російських вантажів.

Росія непомітно нарощує свій «тіньовий» флот суден для перевезення зрідженого газу. Напередодні набуття чинності наступного року заборони ЄС на російський скраплений природний газ Москва купує вживані судна та вводить до експлуатації перші танкери, збудовані в самій Росії.

Про це пише Financial Times.

За даними компанії з аналізу морських перевезень Windward, протягом останніх шести місяців щонайменше вісім уживаних танкерів для перевезення ЗПГ було продано, після чого їх почали використовувати для транспортування російських вантажів. Таким чином, загальна кількість суден у цьому флоті зросла до 25, зокрема до нього входять два нові судна, збудовані на російській судноверфі «Звезда».

Реклама

Зростання флоту дозволить Москві продовжувати постачання газу після посилення обмежень у 2027 році. Це повторює схему, яку Росія вже використовує з «тіньовим» флотом нафтових танкерів для обходу західних санкцій.

Європа поступово посилює обмеження, прагнучи скоротити доходи Росії від викопного палива, які допомагають Кремлю фінансувати війну проти України. Країнам ЄС, які в першій половині цього року придбали майже весь обсяг продукції сибірського заводу «Ямал», із 2027 року буде заборонено імпортувати будь-який російський ЗПГ.

Окремі російські підприємства з виробництва ЗПГ уже перебувають під санкціями, запровадженими в межах інших обмежувальних заходів. Серед них – проєкт компанії Novatek «Арктик ЗПГ 2». Минулого тижня ЄС заявив, що про продаж танкерів для перевезення ЗПГ громадянам Росії необхідно повідомляти Брюсселю. Водночас після активного лобіювання з боку Греції Євросоюз не став забороняти перевезення ЗПГ танкерами ЄС до третіх країн.

Поки російський «тіньовий» нафтовий флот уже налічує понад тисячу суден, які працюють поза західними системами страхування та документообігу, Москва повільніше виходить на ринок газовозів, оскільки ці судна є значно складнішими.

Чотири нещодавно придбані Росією газовози перевозили вантажі з перевалочних пунктів, через які проходить ЗПГ, що перебуває під західними санкціями. Усі чотири судна нині ходять під російським прапором і отримали схожі нові назви: «Космос», «Оріон», «Меркурій» і «Луч».

Росія також збудувала перші два газовози на судноверфі «Звезда» на Далекому Сході. Перше судно, «Алексей Косыгин», перевозить вантажі з проєкту «Арктик ЗПГ 2» відтоді, як у грудні його передали державній судноплавній компанії «Совкомфлот». Друге судно «Константин Посьет» отримало назву під час церемонії цього місяця.

Приватна компанія Novatek домінує у російському секторі ЗПГ. Її головний сибірський завод «Ямал» разом із підприємством «Арктик ЗПГ 2», яке перебуває під санкціями, виробляє понад 65% загального обсягу російського ЗПГ. Ще близько 30% забезпечує проєкт «Сахалін-2» на Далекому Сході Росії, який належить державному енергетичному гіганту «Газпром». Значну частину ЗПГ із підприємств, які не перебувають під санкціями, перевозять танкери, зафрахтовані в міжнародних компаній, зокрема грецької Dynagas, японської Mitsui OSK та Seapeak. Однак хвиля західних обмежень змусила Москву диверсифікувати способи транспортування.

«Тіньові» танкери для перевезення ЗПГ переважно належать пов’язаним із Росією фіктивним компаніям, зареєстрованим у таких юрисдикціях, як Дубай, Гонконг і Сінгапур, та ходять під «зручними прапорами». Вони використовують ті самі методи, що й «тіньовий» нафтовий флот. Зокрема, часто глушать сигнали та здійснюють перевантаження із судна на судно, щоб приховати походження вантажу.

Реклама

Газовози, що перевозять сильно охолоджений газ, належать до найбільш спеціалізованих суден у світі. Їхнє будівництво коштує близько 300 млн доларів. Вони оснащені складними системами герметичного зберігання, які підтримують газ у рідкому стані за температури мінус 162 градуси Цельсія, що дає змогу транспортувати його морем.

Додаткову складність створює те, що ключові російські виробничі об’єкти розташовані в Арктиці. Тому протягом більшої частини року для доставки вантажів принаймні до найближчих плавучих сховищ потрібні судна "льодового" класу, корпуси яких захищені від пошкоджень товстою арктичною кригою. Китай є єдиним покупцем ЗПГ, виробленого в межах санкційного проєкту «Арктик ЗПГ 2». За оцінкою FT, заснованою на даних Kpler, вантажі з «Арктик ЗПГ 2» перевозять 11 суден із середнім віком 10 років. Вантажі перевантажують на звичайні танкери у плавучих перевалочних пунктах, після чого їх доставляють до Китаю. Усі ці судна перебувають під санкціями США.

Протягом останніх двох років Novatek стала власником або фрахтувальником усіх цих суден, крім одного. Ще чотири судна будуються на верфі «Звезда», а поставки шести суден такого класу заблоковано через санкції. Їх будують на верфі Hanwha у Південній Кореї.

Французька компанія GTT має майже монопольне становище у виробництві високоспеціалізованих систем герметичного зберігання, необхідних для підтримання газу під тиском. У січні 2023 року GTT заявила, що через санкції ЄС призупиняє виконання всіх контрактів із Росією.

Навіть якщо Росія зможе розробити власну систему зберігання, їй доведеться отримати схвалення Міжнародної морської організації та класифікаційних товариств, які встановлюють і затверджують технічні стандарти для суден.

Це буде тривалий процес, який, імовірно, змусить Москву шукати більше суден на вторинному ринку.