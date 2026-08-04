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Трамп анонсував відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже 4 серпня

Переговори з Іраном нібито розвиваються стрімко.

Трамп анонсував відновлення судноплавства в Ормузькій протоці вже 4 серпня
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив, що у переговорному процесі з Іраном наразі йдеться про можливість відкриття повноцінного вільного судноплавства в Ормузькій протоці вже у вівторок, 4 серпня.

Як зазначив глава американської держави, Сполучені Штати встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволять Ірану брати із суден плату за прохід. Після обговорення Ормузу сторони нібито одразу перейдуть до другої частини домовленостей, які стосуватимуться ядерної програми Тегерана.

Трамп запевняє, що переговори йдуть "не дуже складно". Водночас він висловив сподівання, що керівництво ісламської республіки "схаменеться", оскільки нинішній етап обговорення угоди є нібито останньою можливістю для них уникнути масштабної атаки з боку США. Президент прямо вказав на те, що ціллю такого удару були б саме представники найвищої влади Ірану.

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