Посли України в Чехії і Польщі стануть заступниками міністра закордонних справ

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Посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Боднар перейдуть на роботу в міністерство закордонних справ. Вони стануть заступниками міністра.

Про це президент Володимир Зеленський 3 серпня повідомив на нараді послів, передає кореспондент LB. Зазначимо, що заступників міністрів призначає уряд.

Міністерство закордонних справ залишилося без міністра в результаті оновлення уряду, яке провели цього липня. Очільником МЗС залишається Андрій Сибіга.

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Президент не подав кандидатури міністрів за його квотою, тож Верховна Рада повноцінних керівників МЗС і міністерства оборони не призначила.

Василь Зварич

1999-2000 – спеціаліст першої категорії відділу Кавказу і Туреччини Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

2000-2001 – аташе відділу країн Центрально-Східної Європи Третього територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

2001-2004 – аташе, третій секретар Посольства України в Турецькій Республіці.

2004-2006 – другий секретар відділу міжнародного військового співробітництва Департаменту контролю над озброєннями та військово-технічного співробітництва Міністерства закордонних справ України.

2006-2007 – перший секретар аналітичного відділу Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України (Секретаріат Міністра).

2007-2010 – перший секретар Посольства України в Республіці Польща.

2010-2011 – радник Посольства України в США.

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2012-2014 – заступник директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Липень 2014 – грудень 2014 – заступник директора Департаменту політики і комунікацій – начальник Управління політичного аналізу та планування Міністерства закордонних справ України.

Грудень 2014 – вересень 2020 – заступник керівника місії, радник-посланник Посольства України в Республіці Польща.

Вересень 2020 – червень 2022 – директор Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України.

Червень 2022 – липень 2024 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Польща.

З 21 червня 2024 призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Чеській Республіці.

Володіє англійською, польською та чеською мовами.

Василь Боднар

1998–2000 – Аташе, третій секретар відділу Балканських країн МЗС України.

2000–2004 – Третій, другий секретар Посольства України в Російській Федерації.

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2004–2006 – в.о. Начальника відділу Туреччини та Південного Кавказу МЗС України.

2006–2010 – Перший секретар, радник Посольства України в Республіці Польща.

2010–2012 – Заступник директора Третього територіального департаменту МЗС України.

2013–2015 – Радник-посланник Посольства України в Турецькій Республіці.

2015–2017 – Генеральний консул України в Стамбулі, Представник України при ОЧЕС.

Лютий-листопад 2017 – т. в.о. Директора 2 ЄД МЗС України.

Листопад 2017 – Заступник Міністра закордонних справ України.

З 30 липня 2021 по 25 жовтня 2024 року – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині.

З 25 жовтня 2024 – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі.

Дивіться інтерв'ю: «Василь Боднар, посол у Польщі: "Наразі немає жодної загрози згортання польської допомоги Україні"».