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​Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів до бізнесмена Карчка, якого затримали в Польщі, - МЗС

Генконсульство в Любліні звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на відвідання громадянина України.

​Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів до бізнесмена Карчка, якого затримали в Польщі, - МЗС
Фото: МЗС України

Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ до співвласника та CEO бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука, якого затримали в Польщі.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ, передає Lb.ua.

"Отримавши інформацію від польської прокуратури щодо затримання в Перемишлі Дмитра Карчука, Генеральне консульство України в Любліні в терміновому порядку звернулося до місцевих компетентних органів із запитом на відвідання громадянина України. Запит опрацьовується. Українська сторона розраховує на якнайшвидший доступ консулів", - йдеться в повідомленні.

У МЗС також наголосили, що справа перебуває на контролі установи. 

Контекст

28 липня співвласника та CEO бізнес-спільноти CEO Club Ukraine Дмитра Карчука затримали у Польщі після перетину українсько-польського кордону. Наразі він перебуває під вартою, а польський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 діб.

Під час перетину польського кордону система показала, що Карчук перебуває в розшуку за європейським ордером на арешт, виданим Німеччиною. Його підозрюють у причетності до викрадення партії електровелосипедів у вересні 2024 року. За їхньою версією, він нібито особисто приїхав вантажівкою на склад у Німеччині, використав підроблені транспортні документи, забрав 171 електровелосипед і не доставив їх за призначенням. Сума збитків становить майже 127 тисяч євро. 

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