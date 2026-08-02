Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
ГоловнаСвіт

У Греції зіткнулися два пожежні вертольоти

Члени одного екіпажу зазнали лише легких травм, а двоє членів іншого екіпажу не реагували на зовнішні подразники.

У Греції зіткнулися два пожежні вертольоти
Пожежний вертоліт у Греції, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Два гелікоптери, які брали участь у гасінні великої пожежі на захід від Афін, зіткнулися.

Як пише Ekathimerini, про це повідомила пожежна служба Греції.

«Під час операції з гасіння пожежі в районі Псати два гелікоптери, залучені до боротьби з вогнем, зіткнулися. Для пошуку та порятунку членів екіпажів негайно мобілізували відповідні сили. Операція триває», — йдеться в заяві рятувальників. 

Обидва екіпажі, кожен із яких складався з двох осіб, знайшли. За наявною інформацією, члени одного екіпажу зазнали лише легких травм, тоді як двоє членів іншого екіпажу не реагували на зовнішні подразники.

Повідомляється, що члени першого екіпажу змогли вийти на зв’язок одразу після аварії. Усіх чотирьох доправляють машинами швидкої допомоги до Головного госпіталю Військово-повітряних сил в Афінах.

Обидва гелікоптери вилетіли з авіабази Елефсіна.

  • У Греції вчора евакуювали частину Хаїдарі – передмістя на захід від Афін, після того, як на сусідній горі спалахнула лісова пожежа.
  • Також відомо про те, що на грецькому острові Крит жертвами займання стали двоє пожежників, які потрапили у вогняну пастку. Ще один співробітник служби із надзвичайних ситуацій загинув у південній частині континентальної Греції. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies