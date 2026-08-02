У Греції зіткнулися два пожежні вертольоти

Члени одного екіпажу зазнали лише легких травм, а двоє членів іншого екіпажу не реагували на зовнішні подразники.

Два гелікоптери, які брали участь у гасінні великої пожежі на захід від Афін, зіткнулися.

Як пише Ekathimerini, про це повідомила пожежна служба Греції.

«Під час операції з гасіння пожежі в районі Псати два гелікоптери, залучені до боротьби з вогнем, зіткнулися. Для пошуку та порятунку членів екіпажів негайно мобілізували відповідні сили. Операція триває», — йдеться в заяві рятувальників.

Обидва екіпажі, кожен із яких складався з двох осіб, знайшли. За наявною інформацією, члени одного екіпажу зазнали лише легких травм, тоді як двоє членів іншого екіпажу не реагували на зовнішні подразники.

Повідомляється, що члени першого екіпажу змогли вийти на зв’язок одразу після аварії. Усіх чотирьох доправляють машинами швидкої допомоги до Головного госпіталю Військово-повітряних сил в Афінах.

Обидва гелікоптери вилетіли з авіабази Елефсіна.