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Тринадцять людей загинули внаслідок аварії туристичного літака в Перу

Серед загиблих були двоє членів екіпажу та 11 туристів. 

Тринадцять людей загинули внаслідок аварії туристичного літака в Перу
аварія літака у Перу
Фото: EPA/UPG

Невеликий туристичний літак зазнав аварії в суботу під час польоту над археологічною пам’яткою лінії Наска на півдні Перу. Унаслідок катастрофи загинули 13 людей.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Міністерства транспорту і комунікацій Перу, на борту перебували 11 іноземних туристів: громадяни Німеччини, Італії та Іспанії, а також двоє членів екіпажу.

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Літак упав у районі Сокос, приблизно за 6 кілометрів від міста Наска та орієнтовно за 19 кілометрів від археологічної пам’ятки.

Невеликий літак Cessna Caravan C-208 належав місцевій перуанській авіакомпанії Aerodiana. Він вилетів з аеропорту Піско приблизно о 12:10 за місцевим часом.

Близько 13:00 екіпаж повідомив диспетчерській вежі аеропорту Наска про аварійну ситуацію, після чого радіозв’язок із літаком було втрачено.

Після падіння літак загорівся, що унеможливило проведення рятувальної операції. Для гасіння пожежі та проведення першочергових рятувальних робіт на місце направили пожежників і співробітників муніципальної поліції.

Причина катастрофи наразі невідома. Уряд Перу розпочав розслідування інциденту.

Лінії Наска – це величезні малюнки та геометричні фігури, нанесені на поверхню пустельних рівнин на півдні Перу. Вони є однією з головних туристичних пам’яток країни. Щороку їх відвідують приблизно 100 тисяч туристів. Зазвичай відвідувачі оглядають геогліфи з невеликих літаків, які здійснюють польоти над археологічною зоною.

У п’ятницю польоти над лініями Наска, що виконуються з розташованого неподалік аеропорту Марії Райхе, були призупинені через сильний вітер зі швидкістю понад 40 км/год. Він здіймав пил і погіршував видимість.

Через негоду невеликий літак із двома перуанськими туристами та ще один літак, на борту якого перебували шестеро іноземних відвідувачів, були змушені змінити маршрут і приземлитися в аеропорту Маркона.

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