​У Німеччині легкомоторний літак врізався в житловий будинок. Загинули двоє людей

У німецькому місті Гандеркезее (федеральна земля Нижня Саксонія) легкомоторний літак врізався в дах житлового будинку. Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей.
Про це пише німецьке видання BILD. Після удару кабіна літака була повністю зруйнована, а уламки розлетілися навколо будинку.
Рятувальники спочатку знайшли тіло однієї людини. Після кількагодинної пошукової операції в салоні літака виявили ще одного загиблого.
Одразу після катастрофи правоохоронці оточили місце події, місцевих мешканців тимчасово евакуювали в радіусі 100 метрів. Також закрили і повітряний простір.
На щастя, родина, яка живе у будинку, у момент авіатрощі не була вдома, а поїхала у відпустку. Тепер фахівці мають оцінити, наскільки масштабними є руйнування і чи можна повертатись в будівлю.
За інформацією сервісів відстеження польотів, чотиримісний літак Tecnam P2010 TDI вилетів із Бремена, ненадовго приземлився на аеродромі Гандеркезее. Через 6 хвилин після повторного зльоту він розбився. Причини катастрофи наразі невідомі.
🇩🇪 Ein Kleinflugzeug ist in Ganderkesee in Niedersachsen aus bislang unbekannten Gründen in ein Einfamilienhaus gestürzt. In der Maschine wurde eine tote Person gefunden, bei der es sich voraussichtlich um den Piloten handelt. Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt… pic.twitter.com/6Q5EYQ1ZDY— Nachrichten (@NewsFokus) July 25, 2026