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​У Німеччині легкомоторний літак врізався в житловий будинок. Загинули двоє людей

Кабіна пілота була повністю розтрощена.

​У Німеччині легкомоторний літак врізався в житловий будинок. Загинули двоє людей
Літак врізався у будинок в Німеччині
Фото: Andre van Elten/NonstopNews

У німецькому місті Гандеркезее (федеральна земля Нижня Саксонія) легкомоторний літак врізався в дах житлового будинку. Унаслідок авіакатастрофи загинули двоє людей.

Про це пише німецьке видання BILD. Після удару кабіна літака була повністю зруйнована, а уламки розлетілися навколо будинку. 

Рятувальники спочатку знайшли тіло однієї людини. Після кількагодинної пошукової операції в салоні літака виявили ще одного загиблого.

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Одразу після катастрофи правоохоронці оточили місце події, місцевих мешканців тимчасово евакуювали в радіусі 100 метрів. Також закрили і повітряний простір.

На щастя, родина, яка живе у будинку, у момент авіатрощі не була вдома, а поїхала у відпустку. Тепер фахівці мають оцінити, наскільки масштабними є руйнування і чи можна повертатись в будівлю.

За інформацією сервісів відстеження польотів, чотиримісний літак Tecnam P2010 TDI вилетів із Бремена, ненадовго приземлився на аеродромі Гандеркезее. Через 6 хвилин після повторного зльоту він розбився. Причини катастрофи наразі невідомі.

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