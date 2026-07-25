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Paramount погодилася відкласти злиття з Warner Bros. через судовий позов від 12 штатів

Раніше федеральний суддя США тимчасово заблокувала запропоноване злиття після позову, поданого 12 штатами.

Paramount погодилася відкласти злиття з Warner Bros. через судовий позов від 12 штатів
Логотипи додатків Netflix, Warner Brothers та Paramount видно на дисплеї смартфона
Фото: EPA/UPG

Paramount погодилася відкласти злиття з Warner Bros. Discovery – на тлі позову 12 американських штатів, які домагаються повного блокування угоди

Про це повідомляє DW.

У судовій заяві Paramount заявила, що призупиняє угоду на 110 мільярдів доларів до червня 2027 року. У компанії заявили, що п'ятнична угода є “значною перемогою, оскільки результатом судовий розгляд на основі доказів”.

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“Це найшвидший і найчіткіший спосіб довести, що ця угода є хорошою для конкуренції, хорошою для споживачів і хорошою для авторів контенту”, – додали у Paramount.

Суддя призупинила мегазлиття Paramount та Warner Bros.

Рішення ухвалено лише через кілька днів після того, як федеральний суддя США тимчасово заблокувала запропоноване злиття після позову, поданого 12 штатами.

12 штатів на чолі з Каліфорнією подали позов 13 липня, стверджуючи, що угода створить “медійного гіганта”, який завдасть шкоди індустрії розваг та медіа США.

Інші 11 штатів, які приєдналися до позову – всіх їх очолюють демократи – це Аризона, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Міннесота, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон та Вашингтон.

“Від працівників та митців, які втілюють історії в життя, до сімей, які купують квитки в касах, незаконне поглинання Warner Bros. компанією Paramount – це погана угода для всіх, хто розраховує на конкурентну індустрію розваг”, – сказала генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс у п’ятницю.

Як ідеться в рішенні судді, штати вважають, що угода може суттєво обмежити конкуренцію. Також зазначено, що “баланс акцій та суспільних інтересів різко схиляється на користь штатів-позивачів”.

Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 червня схвалила злиття Paramount Skydance, яку контролює родина Еллісон – близький союзника президента, та Warner Bros. Discovery – материнської компанії CNN та HBO, без вимоги внести будь-які зміни.

  • У червні повідомлялося, що міністерство юстиції США не оскаржуватиме злиття компаній Paramount та Warner Bros. Discovery. Таким чином усувається одна з головних перешкод для угоди вартістю 111 мільярдів доларів.
  • Унаслідок злиття під контролем технологічного підприємця Девіда Еллісона опиняться дві великі голлівудські кіностудії, два стримінгові сервіси – Paramount+ та HBO Max та два провідні телевізійні новинні мовники – CNN і CBS News.
  • Масштаб цієї угоди викликав занепокоєння серед критиків, які вважають, що концентрація ринку може скоротити кількість покупців телевізійних і кінематографічних сценаріїв, а також потенційних роботодавців для акторів і знімальних груп, що може призвести до зниження зарплат і вартості творчого контенту. З подібних причин Міністерство юстиції у 2022 році заблокувало велике видавниче злиття.
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