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Денис Шмигаль обговорив з Міністром енергетики Канади співпрацю у газовій сфері та атомній енергетиці

Україна пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою для постачання LNG.

Денис Шмигаль обговорив з Міністром енергетики Канади співпрацю у газовій сфері та атомній енергетиці
Денис Шмигаль і Тім Ходжсон
Фото: Міненерго

Денис Шмигаль провів онлайн зустріч з Міністром енергетики та природних ресурсів Канади Тімом Ходжсоном, під час якої сторони обговорили співпрацю у газовій сфері та атомній енергетиці. 

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

"Ми прагнемо максимально диверсифікувати маршрути постачання газу. Україна пропонує створити стратегічний міст енергетичної безпеки з Канадою, зосереджений на постачанні канадського LNG в Україну. За результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Прем'єр-міністра Канади Марка Карні обговорили з міністром енергетики підготовку та переваги укладення довгострокової стратегічної угоди в енергетиці на 30 років", – зазначив Денис Шмигаль.

Сторони також обговорили проблематику підготовки України до наступної зими, зокрема можливості прямої грантової підтримки Канадою закупівлі газу для України у розмірі 650 млн канадських доларів, в рамках загальної суми на підтримку України цього року. 

За словами Дениса Шмигаля, Україна також пропонує канадським постачальникам використовувати українські газосховища.

Шмигаль подякував колезі за незмінну підтримку України й особисту роль міністра Ходжсона у розвитку енергетичного партнерства України та Канади на різних рівнях. 

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