Міненерго: меморандум з МВФ не передбачає підвищення тарифів під час воєнного стану

Йдеться лише про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року.

Міністерство енергетики України спростувало поширені твердження про нібито обов'язкове підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року відповідно до меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомили у відомстві.

Зазначається, що документ не містить рішення про зміну тарифів. Йдеться лише про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року, яка передбачає аналітичну та планувальну роботу.

У Міненерго підкреслили, що чинний мораторій на підвищення тарифів залишається в силі, а повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану.

Також зазначається, що під час розробки дорожньої карти першочергово опрацьовується механізм посиленого соціального захисту населення. Зокрема, йдеться про розширення програми субсидій та адресної підтримки для вразливих домогосподарств, які мають запрацювати ще до можливих змін у тарифній політиці.

У міністерстві додали, що, як і під час попередніх переглядів програми МВФ, меморандум окреслює можливі напрями реформування енергетичного сектору, але не містить зобов'язання підвищувати тарифи під час дії воєнного стану.