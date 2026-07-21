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Завтра в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

Енергетики закликають ощадливо споживати світло, особливо у вечірні години.

Завтра в Україні не прогнозуються відключення електроенергії
Ілюстративне фото

В середу, 22 липня, в Україні не прогнозується відключень світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Фото: Укренерго в Telegram

Попри це енергетики закликають раціонально споживати електроенергію і перенести користування потужними електроприладами на денний час з 11:00 до 15:00.

В разі змін в енергосистемі, відповідні повідомлення будуть опубліковані на сторінках Укренерго.

  • Сьогодні в семи областях України були знеструмлення через обстріли та негоду. Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів вранці були відключення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Через грози та пориви вітру були знеструмлення у Полтавській і Миколаївській областях. 
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