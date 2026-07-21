Завтра в Україні не прогнозуються відключення електроенергії

В середу, 22 липня, в Україні не прогнозується відключень світла.
Про це повідомили в Укренерго.
Попри це енергетики закликають раціонально споживати електроенергію і перенести користування потужними електроприладами на денний час з 11:00 до 15:00.
В разі змін в енергосистемі, відповідні повідомлення будуть опубліковані на сторінках Укренерго.
- Сьогодні в семи областях України були знеструмлення через обстріли та негоду. Внаслідок російських дронових та артилерійських обстрілів вранці були відключення у Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Через грози та пориви вітру були знеструмлення у Полтавській і Миколаївській областях.