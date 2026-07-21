Повідомлено про підозру вісьмом особам, ймовірно причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії України.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

Йдеться про посадовців Головного управління НГУ, двох підприємців та директора одного з підконтрольних підприємств, а також двох директорів оціночних компаній.

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"У 2024 році виникла потреба у закупівлі складу для зберігання продовольства для військовослужбовців НГУ. Замість придбання нерухомості безпосередньо у власників посадовці Нацгвардії вступили у змову з підприємцями. Останні придбали необхідне приміщення на підконтрольну компанію та одразу перепродали його НГУ за ціною, штучно завищеною більш як на 143 млн грн", - розповіли в НАБУ.

Фото: НАБУ

Для надання оборудці видимості "законності" спільники залучили оцінювачів, які за гроші підробили звіт про оцінку майна. Отримані кошти вивели через компанії з ознаками фіктивності та розподілили між учасниками схеми.

Крім того, ці ж підприємці у змові з посадовцями НГУ заволоділи ще понад 7 млн грн бюджетних коштів під час інших закупівель, зокрема - сонячних станцій для військових частин та шин для бронетранспортерів.

Після отримання незаконних доходів службовці Нацгвардії придбали автомобілі преміумкласу, земельні ділянки під Києвом, дворівневу квартиру в столиці площею понад 130 кв. м та апартаменти в Буковелі вартістю понад 300 тис. дол. США. Наразі на це майно, а також на вилучені у підприємців грошові кошти - 340 тис. доларів та 99,7 тис. євро - накладено арешт.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ