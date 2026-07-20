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Через обстріли та негоду в частині регіонів України є знеструмлення

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується.

Через обстріли та негоду в частині регіонів України є знеструмлення
Фото: yavoriv-info.com.ua

Станом на ранок 20 липня через російські обстріли та негоду в частині регіонів України є знеструмлення.

Як розповіли у Міненерго, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Через негоду без електропостачання залишається понад 100 населених пунктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. 

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Всюди, де можна, енергетики працюють над відновленням. 

На Харківщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль енергетиків. Один працівник отримав поранення, його життю нічого не загрожує.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

 Активне енергоспоживання сьогодні радять перенести на денний час, із 11:00 до 15:00. 

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