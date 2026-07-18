Міноборони облаштувало понад 1000 км антидронового захисту логістичних маршрутів України

З початку червня у прифронтових регіонах було збудовано 325 кілометрів антидронового захисту.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України від початку 2026 року облаштувала 1066 кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, які використовують Сили оборони.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

За даними відомства, лише з початку червня у прифронтових регіонах було збудовано 325 кілометрів антидронового захисту, ще 31 кілометр таких споруд відновлено. Крім того, ремонтні бригади привели до ладу майже 233 кілометри автомобільних доріг.

Загалом із початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, виконано поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 369,6 кілометра автошляхів. Роботи тривають на 16 ділянках, ще 27 об'єктів уже повністю завершені.

У Міноборони наголошують, що антидроновий захист розгортається на маршрутах, якими щодня доставляють боєприпаси, військову техніку, резерви та здійснюють евакуацію поранених.

У відомстві зазначають, що в умовах сучасної війни логістичні маршрути є одними з головних цілей російських ударів, тому їхній захист безпосередньо впливає на безперервність забезпечення військ.