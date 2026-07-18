Apple потіснила NVIDIA з першого місця у списку найдорожчих компаній світу

Компанія Apple у п'ятницю повернула собі лідерство у списку найдорожчих корпорацій світу, вперше за понад рік випередивши за капіталізацією NVIDIA.

Як пише The Guardian, техногігант із Купертіно оцінюється у 4,88 трильйона доларів, що на 20 мільярдів більше, ніж виробник графічних процесів. NVIDIA втратила за день близько 3,5%.

Експерти вважають, що Apple вдалося відновити свій лідерський статус через те, що інвестори почали змінювати своє ставлення до штучного інтелекту. Ще рано говорити про масштабну зміну фінансових трендів, але факт промовистий: "яблучні" вважалися аутсайдерами ШІ-перегонів, адже не вкладали так багато, як конкуренти, у розвиток власних нейронних мереж.

У вересні на Apple чекає зміна керівництва: CEO Тім Кук, який очолював корпорацію 15 років, поступиться своєю посадою Джону Тернусу.