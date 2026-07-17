Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
ГоловнаЕкономікаДержава

​Замість Корецького у Нафтогазі призначили виконувачем обов’язків голови правління Федоренка

Раніше він був комерційним директором і входив до складу правління НАК.

​Замість Корецького у Нафтогазі призначили виконувачем обов’язків голови правління Федоренка
Сергій Федоренко
Фото: пресслужба Нафтогазу

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила Сергія Федоренка на посаду виконувача обов’язків голови правління компанії. 

Це рішення ухвалили після того, як попередній керівник Сергій Корецький очолив Кабмін, повідомила пресслужба компанії.

«Ключовим завданням в.о. голови правління буде збереження високих темпів підготовки до опалювального сезону, забезпечення достатніх запасів газу в сховищах, відновлення та забезпечення надійної роботи нафтогазової інфраструктури в умовах систематичних російських ударів. А також продовження реалізації стратегічних домовленостей із міжнародними партнерами, досягнутих командою Групи Нафтогаз за минулий рік», - наголосили у Нафтогазі.

  • Федоренко до призначення із липня 2025 року працював комерційним директором та входив до складу правління «Нафтогазу».
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies