Раніше він був комерційним директором і входив до складу правління НАК.

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Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила Сергія Федоренка на посаду виконувача обов’язків голови правління компанії.

Це рішення ухвалили після того, як попередній керівник Сергій Корецький очолив Кабмін, повідомила пресслужба компанії.

«Ключовим завданням в.о. голови правління буде збереження високих темпів підготовки до опалювального сезону, забезпечення достатніх запасів газу в сховищах, відновлення та забезпечення надійної роботи нафтогазової інфраструктури в умовах систематичних російських ударів. А також продовження реалізації стратегічних домовленостей із міжнародними партнерами, досягнутих командою Групи Нафтогаз за минулий рік», - наголосили у Нафтогазі.