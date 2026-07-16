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​Стефанчук оголосив перерву в засіданні Ради: подань на міністрів оборони і закордонних справ так і не надійшло

Наразі обома відомствами будуть керувати перші заступники.

​Стефанчук оголосив перерву в засіданні Ради: подань на міністрів оборони і закордонних справ так і не надійшло
Руслан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву в засіданні Ради.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Перед оголошенням перерви новий прем’єр Сергій Корецький склав присягу на вірність українському народу.

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«Пішли працювати», — закликав він підлеглих.

Водночас нардеп Ярослав Железняк («Голос») нагадав, що Рада так і не дочекалася двох подань від президента — на посади міністрів оборони та закордонних справ.

«Щось ви забули… Прошу не закривати засідання, щоб ми не розійшлися на місяць. Та провести консультації з президентом з усіма фракціями», — просив Железняк.

У відповідь Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

«У єдності наша сила!» — підсумував він.

Співрозмовник LB.ua з фракції «Слуга народу» роз’яснив подальший перебіг подій.

«Надалі чекаємо на пропозиції та рішення. До 18 серпня нас навряд чи зможуть знову зібрати в Раді. А загалом це означає, що по міністру оборони вдалося зупинити питання. Тому міністерствами оборони та закордонних справ поки будуть керувати перші заступники», — сказав він.

Железняк повідомив, що ніякого засідання фракції «Слуги народу» щодо міністра оборони не буде.

«Точніше, вона була пару хвилин, де сказали, що на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру ніж Клименко (але і не Федоров). Сказали, що може щось о 21:00 буде (але думаю чергова байка) або вже у серпні….18-го серпня», - зауважив нардеп.

Железняк уточнив, що з моменту формування нового уряду, Федоров повністю звільнений і не виконує обовʼязки міністра.

  • 16 липня депутати затвердили оновлений склад уряду під керівництвом Корецького. Два відомства - МЗС і МОУ - залишаються без міністрів, кандидатури яких подає президент.
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