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«Євросолідарність» опублікувала заяву з закликом залишити Федорова в оновленому уряді

Політсила звернулася до нового прем'єра. 

«Євросолідарність» опублікувала заяву з закликом залишити Федорова в оновленому уряді
Михайло Федоров
Фото: Михайло Федоров

Фракція «Європейської солідарності» опублікувала заяву на підтримку Михайла Федорова на посаді міністра в оновленому уряді. На сайті політсили звернулися до нового прем'єра Сергія Корецького і зазначили: вони розраховують, що при формуванні складу нового кабінету врахують принципи професійності, доброчесності й відповідальності, а кадрові рішення ухвалюватимуть в інтересах країни. 

«ЄС» назвала принциповим рішенням призначення Михайла Федорова до складу нового уряду міністром. Також політсила вимагає не допустити до складу Кабінету міністрів людей, пов'язаних з корупційним розслідуванням «Мідас», зокрема голови Держфінмону. 

Учора з парламентської трибуни на захист Федорова на посаді міністра оборони висловився лідер «ЄС» Петро Порошенко. Сьогодні на брифінг до Михайла Федорова прийшли одразу декілька парламентарів цієї політсили. Федоров сказав, що можна подумати, що він «порохобот, а це не так». 

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