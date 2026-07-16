Одні нардепи кажуть про брак голосів через акції протесту на підтримку Михайла Федорова, інші запевняють, що голоси є, але сумніваються, що питання взагалі сьогодні винесуть у зал.

У «Слузі народу» розходяться оцінки, чи є голоси за призначення Ігоря Клименка міністром оборони. Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу».

«Мені здається, що голосів може не бути. Ситуація чимось нагадує липень 2025-го. Справа навіть не у Михайлові Федорові. Будь-який необережний рух може мати непередбачувані соціальні наслідки. Поки що не пізно виправити помилку», — сказав перший співрозмовник LB.ua.

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Другий нардеп, член правоохоронного комітету Ради, підтвердив, що станом на зараз голосів немає, і назвав питання складним.

«Так. На зараз нема голосів. Це складне питання. Тут і вибори, і бізнес на оборонці, і лічняки. І тут немає хорошого рішення. Якщо знімуть Федорова — погано з багатьох точок зору, в тому числі через реакцію суспільства, звісно. Але якщо не знімуть — ще гірше. Уявляєте на такому градусі конфлікту співпрацю і координацію міністра оборони воюючої країни з Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем?» — зазначив він.

Натомість третій нардеп запевнив, що голоси у залі є.

«Ні, голоси якраз є, і якось цього разу протести особливо нікого не вразили. Але, скажімо так, питання, чи варта шкурка вичинки», — сказав співрозмовник.

Водночас він висловив сумнів, що голосування відбудеться найближчим часом.

«Я не думаю, що ми сьогодні в принципі голосуватимемо за кандидатуру міністра оборони, і не впевнений, що її внесуть», — додав нардеп.