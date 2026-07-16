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У «Слузі народу» розходяться оцінки, чи є голоси за призначення Ігоря Клименка міністром оборони

Одні нардепи кажуть про брак голосів через акції протесту на підтримку Михайла Федорова, інші запевняють, що голоси є, але сумніваються, що питання взагалі сьогодні винесуть у зал.

У «Слузі народу» розходяться оцінки, чи є голоси за призначення Ігоря Клименка міністром оборони
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

У «Слузі народу» розходяться оцінки, чи є голоси за призначення Ігоря Клименка міністром оборони. Про це LB.ua повідомили джерела у фракції «Слуга народу».

«Мені здається, що голосів може не бути. Ситуація чимось нагадує липень 2025-го. Справа навіть не у Михайлові Федорові. Будь-який необережний рух може мати непередбачувані соціальні наслідки. Поки що не пізно виправити помилку», — сказав перший співрозмовник LB.ua.

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Другий нардеп, член правоохоронного комітету Ради, підтвердив, що станом на зараз голосів немає, і назвав питання складним.

«Так. На зараз нема голосів. Це складне питання. Тут і вибори, і бізнес на оборонці, і лічняки. І тут немає хорошого рішення. Якщо знімуть Федорова — погано з багатьох точок зору, в тому числі через реакцію суспільства, звісно. Але якщо не знімуть — ще гірше. Уявляєте на такому градусі конфлікту співпрацю і координацію міністра оборони воюючої країни з Верховним Головнокомандувачем і Головнокомандувачем?» — зазначив він.

Натомість третій нардеп запевнив, що голоси у залі є.

«Ні, голоси якраз є, і якось цього разу протести особливо нікого не вразили. Але, скажімо так, питання, чи варта шкурка вичинки», — сказав співрозмовник.

Водночас він висловив сумнів, що голосування відбудеться найближчим часом.

«Я не думаю, що ми сьогодні в принципі голосуватимемо за кандидатуру міністра оборони, і не впевнений, що її внесуть», — додав нардеп.

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