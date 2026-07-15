Норвегія приєдналась до Спецтрибуналу щодо агресії Росії

В МЗС країни заявили про необхідність притягнення російського керівництва до відповідальності за війну.

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Норвегія приєдналася до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", цитуючи Барта Ейде в соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде повідомив про приєднання країни до угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та наголосив на необхідності притягнення російського керівництва до відповідальності за розв'язання війни.

"Агресія Росії проти України спричинила величезні страждання для мільйонів людей. Російські керівники, відповідальні за розв'язання цієї незаконної війни, мають бути притягнуті до відповідальності. Норвегія з гордістю приєднується до Спеціального трибуналу щодо України", – написав Ейде в соцмережі Х.