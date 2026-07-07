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Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії подальшу підтримку України

Зокрема посилення ППО та участь Норвегії у закупівлі газу.

Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії подальшу підтримку України
Володимир Зеленський та Йонас Гар Стере
Фото: Володимир Зеленський в Telegram

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, де обговорили зокрема підтримку України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

За його словами, обговорили посилення української ППО і участь Норвегії у закупівлі газу.

"Дякую Норвегії за постійну оборонну та фінансову підтримку України. Приділили увагу спільному оборонному виробництву, фінансуванню українських військових технологій та роботі над Drone Deal. Домовилися, що команди активно працюватимуть над розвитком усіх домовленостей", - зазначив Зеленський.

  • Норвегія виділяє 100 мільйонів крон на відновлення Чорнобильської АЕС після російських атак. Фінансова допомога надійде через спеціальний фонд Європейського банку реконструкції та розвитку.
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