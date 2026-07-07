Зокрема посилення ППО та участь Норвегії у закупівлі газу.

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Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, де обговорили зокрема підтримку України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.

За його словами, обговорили посилення української ППО і участь Норвегії у закупівлі газу.

"Дякую Норвегії за постійну оборонну та фінансову підтримку України. Приділили увагу спільному оборонному виробництву, фінансуванню українських військових технологій та роботі над Drone Deal. Домовилися, що команди активно працюватимуть над розвитком усіх домовленостей", - зазначив Зеленський.