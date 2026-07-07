Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаСуспільствоЖиття

Білий дім анонсував зустріч Трампа і Зеленського 8 липня

Зустріч має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.

Білий дім анонсував зустріч Трампа і Зеленського 8 липня
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня

Про це йдеться в офіційній програмі перебування Трампа на саміті.

Засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО стартує з 11:15 ранку за місцевим часом (збігається з київським) і триватиме близько трьох годин.

Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.

Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies