Білий дім анонсував зустріч Трампа і Зеленського 8 липня

Зустріч має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.

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Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня

Про це йдеться в офіційній програмі перебування Трампа на саміті.

Засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО стартує з 11:15 ранку за місцевим часом (збігається з київським) і триватиме близько трьох годин.

Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.

Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію.