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Україні прогнозують на завтра грози, град і шквали

У західних і північних очікуються пориви вітру.

Україні прогнозують на завтра грози, град і шквали
Гроза у Києві 2 червня 2024 року
Фото: Гідрометцентр

У середу, 8 липня в Україні, крім західних областей та крайнього сходу синоптики Укргідрометцентру прогнозують грози.

Про це повідомили у ДСНС.

У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями град і шквали.

У Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях очікуються дощі, а в західних і північних – пориви вітру. 

“Уникайте перебування під деревами, поблизу ліній електропередач і нестійких конструкцій. Будьте уважні та обережні!”, – закликали рятувальники.

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