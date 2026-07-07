Україні прогнозують на завтра грози, град і шквали

У західних і північних очікуються пориви вітру.

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Гроза у Києві 2 червня 2024 року

У середу, 8 липня в Україні, крім західних областей та крайнього сходу синоптики Укргідрометцентру прогнозують грози.

Про це повідомили у ДСНС.

У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями град і шквали.

У Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях очікуються дощі, а в західних і північних – пориви вітру.

“Уникайте перебування під деревами, поблизу ліній електропередач і нестійких конструкцій. Будьте уважні та обережні!”, – закликали рятувальники.