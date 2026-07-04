На вихідних в Україні очікуються дощі та місцями грози

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На вихідних в Україні відбудеться зміна повітряних мас. Холодний атмосферний фронт, що надійшов із Західної Європи, витіснятиме сухе повітря, що найперше позначиться на температурних показниках. Фронт зумовлюватиме дощі різної інтенсивності.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook

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Вночі 4 липня у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень в Україні, крім південного заходу, помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 13-18°, вдень 21-26°, на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 26-31°.

На Київщині та в Києві вночі дощ, гроза; вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 22-24.

5 липня на півночі, сході та південному сході країни, 6 липня у західних, північних та північно-східних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 11-18°, вдень 21-28°.