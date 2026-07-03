На Полтавщині суд виніс новий вирок громадянину Фінляндії за смертельну ДТП, у якій загинув офіцер СБУ

Полтавський районний суд ухвалив новий вирок громадянину Фінляндії, волонтерові Роопе Мікаелю Мустонену за вчинення смертельної ДТП.
Волонтера визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого — офіцера СБУ, передає «Укрінформ».
Суд призначив фіну покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою в СІЗО.
Крім того, Мустонен зобов'язаний виплатити двом неповнолітніми дітям загиблого по 144 тисячі гривень одноразово через втрату годувальника, а також щомісячно сплачувати на їхнє утримання по 23 481 гривні до досягнення повноліття.
Вдові службовця засуджений має особисто компенсувати 950 тисяч гривень за завдану моральну шкоду, тоді як ще 50 000 гривень покриє Моторне страхове бюро України. Додатково з іноземця стягнули 66 900 гривень матеріальних збитків за розбитий автомобіль Toyota Highlander та 11 588 гривень судових витрат за експертизи.
Захист волонтера заявив, що буде подавати апеляцію.
- Трагедія сталася у травні 2025-го. Фінський волонтер возив гуманітарну допомогу українським військовим з перших тижнів повномасштабної війни. У той день він повертався з Харкова до Києва на власному мікроавтобусі, везучи, зокрема, обладнання для навчання операторів дронів.
- Поблизу села Дудникове Полтавської області на дорозі й частково правому узбіччі стояв Toyota Highlander з увімкненою аварійкою. Волонтер побачив автівку, але не водія, бо той присів біля спущеного переднього лівого колеса. Волонтер не встиг загальмувати і збив чоловіка.
- Після зіткнення він вийшов з авто, дістав аптечку і почав допомагати потерпілому. Той дихав, але був без свідомості. Потім чоловік прийшов до тями й навіть розмовляв, видимих кровотеч у нього не було.
- Попри надану допомогу, потерпілий помер у реанімаційному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського.
- Судово-медична експертиза від 5 червня 2025-го встановила причину смерті: тяжкі тілесні ушкодження після аварії.
- Вдова загиблого очолює один із судів на Харківщині. Вона наполягає на посиленні покарання для фіна.
- Детальніше – у матеріалі LB.ua «Якби я був українцем, а моїм опонентом не голова суду, правосуддя відбувалося б».