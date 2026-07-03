На Полтавщині суд виніс новий вирок громадянину Фінляндії за смертельну ДТП, у якій загинув офіцер СБУ

Під час одного із судових засідань

Полтавський районний суд ухвалив новий вирок громадянину Фінляндії, волонтерові Роопе Мікаелю Мустонену за вчинення смертельної ДТП.

Волонтера визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого — офіцера СБУ, передає «Укрінформ».

Суд призначив фіну покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою в СІЗО.

Крім того, Мустонен зобов'язаний виплатити двом неповнолітніми дітям загиблого по 144 тисячі гривень одноразово через втрату годувальника, а також щомісячно сплачувати на їхнє утримання по 23 481 гривні до досягнення повноліття.

Вдові службовця засуджений має особисто компенсувати 950 тисяч гривень за завдану моральну шкоду, тоді як ще 50 000 гривень покриє Моторне страхове бюро України. Додатково з іноземця стягнули 66 900 гривень матеріальних збитків за розбитий автомобіль Toyota Highlander та 11 588 гривень судових витрат за експертизи.

Захист волонтера заявив, що буде подавати апеляцію.