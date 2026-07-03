Окупанти скинули авіабомби на Сумську громаду

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3 липня російські війська вдарили керованими авіабомбами по території Сумської громади. Відомо про поранену.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Пошкоджені приватні житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. На цю хвилину до лікарні доставили поранену літню жінку. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Усі масштаби атаки РФ з’ясовують.