Генштаб ЗСУ підтвердив ураження моста, підрозділу радіоелектронної розвідки у Севастополі

Також під українські удари потрапили інші об’єкти ворога.

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У ніч на 3 липня підрозділи Сил оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського у Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Ступінь завданих збитків уточнюється», - зазначило командування.

Серед інших уражених цілей ворога:

станція радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (АР Крим) та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.

пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області та командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.

Крім того, Генштаб підтвердив руйнування 29 червня двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині.

У Генштабі додали, що ці мости окупанти використовують для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.