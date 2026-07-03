Генштаб ЗСУ підтвердив ураження моста, підрозділу радіоелектронної розвідки у Севастополі

У ніч на 3 липня підрозділи Сил оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал у районі Красногвардійського у Криму.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
«Об'єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Ступінь завданих збитків уточнюється», - зазначило командування.
Серед інших уражених цілей ворога:
- станція радіоелектронної боротьби в районі Артемівки (АР Крим) та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі.
- пункт управління БпЛА у районі Українська Донецької області та командний пункт ворога у районі Новгорода Запорізької області.
Крім того, Генштаб підтвердив руйнування 29 червня двох прольотів автомобільного мосту в районі Азовського Запорізької області та руйнування 1 липня трьох прольотів автомобільного мосту через річку Калка в районі Гранітного на Донеччині.
У Генштабі додали, що ці мости окупанти використовують для військової логістики, перекидання живої сили, підвозу озброєння та боєприпасів.