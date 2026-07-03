​Отримав підозру російський генерал за обстріл Краматорська «іскандерами»

Трагедія сталася у червні 2023-го, тоді загинули 13 цивільних.

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Служба безпеки і прокуратура зібрали доказову базу на російського генерал-полковника Сергія Кузовльова.

Колишній командувач південного військового округу РФ організував ракетний удар по Краматорську на Донеччині у червні 2023 року, повідомила СБУ.

Тоді окупанти атакували прифронтове місто двома крилатими ракетами «Іскандер-К», які випустили з території Ростовської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 13 цивільних, а ще 56 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Тоді російська атака зруйнувала заклад харчування, пошкодила понад 120 приватних будинків, чотири навчальні заклади та більш ніж десяток авто.

Слідство з'ясувало, що для наведення удару ворог використав інформацію від завербованого жителя. За матеріалами СБУ суд уже засудив цього зрадника до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили генералу Кузовльову про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Правоохоронці проводять комплексні заходи, щоб притягнути воєнного злочинця до відповідальності.