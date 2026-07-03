Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСуспільствоВійна

​Отримав підозру російський генерал за обстріл Краматорська «іскандерами»

Трагедія сталася у червні 2023-го, тоді загинули 13 цивільних.

​Отримав підозру російський генерал за обстріл Краматорська «іскандерами»
російський генерал-полковник Сергій Кузовльов
Фото: СБУ

Служба безпеки і прокуратура зібрали доказову базу на російського генерал-полковника Сергія Кузовльова. 

Колишній командувач південного військового округу РФ організував ракетний удар по Краматорську на Донеччині у червні 2023 року, повідомила СБУ.

Тоді окупанти атакували прифронтове місто двома крилатими ракетами «Іскандер-К», які випустили з території Ростовської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 13 цивільних, а ще 56 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Тоді російська атака зруйнувала заклад харчування, пошкодила понад 120 приватних будинків, чотири навчальні заклади та більш ніж десяток авто.

Слідство з'ясувало, що для наведення удару ворог використав інформацію від завербованого жителя. За матеріалами СБУ суд уже засудив цього зрадника до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили генералу Кузовльову про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Правоохоронці проводять комплексні заходи, щоб притягнути воєнного злочинця до відповідальності.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies