У Краматорську ворожий дрон атакував автомобіль аварійної бригади

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У Краматорську Донецької області російський дрон атакував автомобіль аварійної бригади. Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

"Російські війська не припиняють цілеспрямований терор мирного населення Краматорська. Черговою мішенню окупантів став автомобіль аварійної бригади ТОВ "Управляюча компанія "ЛАДІС", – ідеться у повідомленні.

На момент ворожої атаки, працівники аварійної бригади встигли залишити транспортний засіб, обійшлося без жертв.

"Працівники аварійних бригад комунальних і приватних підприємств Краматорська щодня виконують надзвичайно важливу роботу: оперативно ліквідовують аварійні ситуації, усувають наслідки російських обстрілів та забезпечують належне функціонування житлового фонду міста. Саме по людях, які підтримують життєдіяльність прифронтової громади, російські війська свідомо спрямовують свої удари", – наголошує він.

Очільник МВА зазначив, що росіяни вкотре демонструють, що їхніми цілями стають не військові об’єкти, а люди, які працюють заради своїх громад і допомагають місту жити навіть в умовах постійної небезпеки.