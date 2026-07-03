У Комишанах росіяни поранили двох цивільних

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Російський дрон атакував Комишани Херсонської області. Є поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:00 росіяни атакували з БпЛА автівку у Комишанах. Внаслідок ворожого удару 47-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій обличчя", – ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу. Внаслідок удару БпЛА постраждала 72-річна жінка. У неї — вибухова травма, акубаротравма та осколкові поранення кінцівок.

Нині медики надають потерпілій необхідну меддопомогу.