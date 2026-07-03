У Комишанах росіяни поранили двох цивільних

Російський дрон атакував Комишани Херсонської області. Є поранені.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 14:00 росіяни атакували з БпЛА автівку у Комишанах. Внаслідок ворожого удару 47-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та забій обличчя", – ідеться у повідомленні.
Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу. Внаслідок удару БпЛА постраждала 72-річна жінка. У неї — вибухова травма, акубаротравма та осколкові поранення кінцівок.
Нині медики надають потерпілій необхідну меддопомогу.
- Упродовж минулої доби російська армія била дронами та із артилерії по 48 населених пунктах Херсонщини. Через це 3 людини загинули, ще 45 – поранені.