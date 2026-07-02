Вчора на Херсонщині окупанти вбили трьох людей і поранили 45

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Упродовж минулої доби російська армія била дронами та із артилерії по 48 населених пунктах Херсонщини. Через це 3 людини загинули, ще 45 – поранені, зокрема троє дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Інженерне, Комишани, Приозерне, Садове, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Томарине, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Кізомис, Миролюбівка, Надіївка, Розлив, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Новоберислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Борозенське, Чарівне, Новомиколаївка, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Червоний Яр, Біляївка, Золота Балка, Українка, Новорайськ, Костирка, Сагайдачне, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Таврійське та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, стільникову вежу, газогін, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.