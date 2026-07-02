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У Києві через російську атаку громадський транспорт курсуватиме зі змінами

Зокрема затримується рух тролейбусів та трамваїв. 

У Києві через російську атаку громадський транспорт курсуватиме зі змінами
Ілюстративне фото
Фото: t.me/kt20220224

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня громадський транспорт Києва курсуватиме зі змінами. 

Про це повідомили у КМДА.

Зокрема через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух:

  • тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;
  • трамваїв №№ 11, 12, 14, 15,16,18,19.

Додатково організували рух автобусів за маршрутами:

  • трамвая №14 – "Контрактова пл.– просп. Відрадний";
  • тролейбуса № 41 – "Вул.Тулузи – ст.м."Святошин".

Також у зв'язку з перекриттям руху на бульв. Тараса Шевченка рух автобусів № 114,118 організовали за таким маршрутом: 

вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка.

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