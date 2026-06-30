У столиці погіршився стан повітря. Киянам рекомендують зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці

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Станом на 12:00 30 червня в Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

За даними міської системи моніторингу, фіксується підвищення концентрації приземного озону та зважених часток (пилу).

Підвищений рівень озону зумовлений аномально спекотною погодою, яка сприяє його утворенню в приземному шарі атмосфери.

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Водночас, за інформацією Укргідрометцентру, північно-західний напрямок вітру сприяє надходженню до столиці повітряних мас із районів Київської області, де тривають лісові пожежі, зокрема із території Чорнобильської зони відчуження.

Як повідомляють у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, основними причинами пожеж є наслідки збройної агресії росії – збиття ворожих безпілотників, детонація мін та інших боєприпасів. Через тривалу спеку, відсутність опадів і високий рівень пожежної небезпеки вогонь може швидко поширюватися. Наразі адміністрація заповідника вживає всіх необхідних заходів для локалізації та ліквідації осередків займання.

Під час пожеж у повітря потрапляють продукти горіння та дрібнодисперсні частки, які можуть негативно впливати на стан здоров’я, насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних.

До покращення якості повітря фахівці рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс і пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

У Департаменті нагадують, що індекс якості повітря відображає поточний стан і може швидко змінюватися залежно від розвитку пожежної ситуації.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 100 (високий рівень забрудненості).

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На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 85 (високий рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 78 (високий рівень забрудненості).

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку «Київ Цифровий».