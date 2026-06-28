У Дарницькому районі Києва вилучили бойову частину ракети, якою РФ уночі атакувала столицю

Після нічної атаки РФ вибухотехніки знешкодили та вилучили бойову частину ракети, що впала поруч із житловим будинком у Дарницькому районі Києва.
Про це повідомили у поліції Києва.
"Після нічної ворожої атаки в Дарницькому районі столиці вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні.
Про небезпечні уламки повідомили місцеві мешканці. На місце прибули правоохоронці, які евакуювали людей і обмежили доступ до території.
Фахівці вибухотехнічної служби разом із рятувальниками ДСНС дістали боєприпас із землі та транспортували його на спеціальний полігон для подальшого знищення.
- За інформацією очільника Дарницької РВА Олександра Ковтунова, на місцях ударів працювали всі відповідні служби, рятувальники ДСНС, поліція та медики. Начальник МВА повідомив про двох поранених.