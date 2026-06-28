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У Дарницькому районі Києва вилучили бойову частину ракети, якою РФ уночі атакувала столицю

Уламки російської ракети виявили місцеві мешканці.

У Дарницькому районі Києва вилучили бойову частину ракети, якою РФ уночі атакувала столицю
У Дарницькому районі Києва вилучили бойову частину ракети
Фото: Поліція міста Києва

Після нічної атаки РФ вибухотехніки знешкодили та вилучили бойову частину ракети, що впала поруч із житловим будинком у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомили у поліції Києва.

"Після нічної ворожої атаки в Дарницькому районі столиці вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки", – йдеться у повідомленні.

Про небезпечні уламки повідомили місцеві мешканці. На місце прибули правоохоронці, які евакуювали людей і обмежили доступ до території.

Фахівці вибухотехнічної служби разом із рятувальниками ДСНС дістали боєприпас із землі та транспортували його на спеціальний полігон для подальшого знищення.

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