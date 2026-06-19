​Київський військовий госпіталь припинив направляти поранених бійців до лікарні «БСП»

Головний військовий клінічний госпіталь більше не направляє військовослужбовців на лікування у скандальну 1 ЛШМД на Братиславській в Києві.
«На цей час Національним військово-медичним клінічним центром “Головний військовий клінічний госпіталь” припинено направлення поранених бійців на лікування до згаданого закладу охорони здоров’я», – відповів на запит LB.ua заступник командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Юрій Подолян.
За словами полковника Подоляна, згідно з доповіддю начальника Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” від 19 червня офіційних звернень від представників служб супроводу військових щодо припинення направлень поранених бійців до цього медзакладу не надходило.
- Як відомо, 9 червня у цій лікарні раптово помер мінометник 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов, який провів у ній близько трьох тижнів і вже видужував. Мати померлого та група активістів, серед яких волонтери, ветерани та правозахисники, звинувачують медиків у недбалості.
- У квітні цей же медзаклад фігурував у іншому скандалі – тоді важкопораненого захисника тримали там в антисанітарних умовах із відкритою кровотечею на голові кілька годин поспіль. Його в такому стані виявили представники патронатної служби «Янголи Трійки» і добилися, щоб пораненого забрали до операційної.
- Група активістів оголосила КМДА ультиматум, вимагаючи всебічного розслідування причин смерті Сергія Кузнєцова і звільнення директора 1 ЛШМД Віктора Дороша. Як йдеться у зверненні, оприлюдненому правозахисником і ветераном Масі Найємом, у квітні 2026 року понад 80 служб супроводу звернулися до Командування Медичних сил із вимогою припинити направляти поранених військовослужбовців до цього закладу.
- Під тиском громдаськості Департамент охорони здоров’я КМДА днями звільнив очільника медзакладу, і 1 червня з’явився наказ про призначення на посаду нового виконувача обов'язків директора. Ним став доктор медичних наук, професор, ортопед-травматолог Микола Анкін.