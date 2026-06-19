​Київський військовий госпіталь припинив направляти поранених бійців до лікарні «БСП»

Це сталося після раптової смерті у київській лікарні швидкої допомоги мінометника Сергія Кузнєцова.

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Головний військовий клінічний госпіталь більше не направляє військовослужбовців на лікування у скандальну 1 ЛШМД на Братиславській в Києві.

«На цей час Національним військово-медичним клінічним центром “Головний військовий клінічний госпіталь” припинено направлення поранених бійців на лікування до згаданого закладу охорони здоров’я», – відповів на запит LB.ua заступник командувача Медичних сил ЗСУ полковник медичної служби Юрій Подолян.

За словами полковника Подоляна, згідно з доповіддю начальника Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь” від 19 червня офіційних звернень від представників служб супроводу військових щодо припинення направлень поранених бійців до цього медзакладу не надходило.