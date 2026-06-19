Зеленський заявив про можливе відновлення переговорів щодо завершення війни у "новому форматі"

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відновлення переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України. Формат майбутніх перемовин наразі залишається невизначеним.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою, пише "Суспільне".

За словами Зеленського, переговорні раунди можуть бути відновлені найближчим часом, однак тривають дискусії щодо формату дипломатичного треку.

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"Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю у двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на обговорення ключових питань, зокрема майбутніх гарантій безпеки після завершення війни та подальшого просування до членства в Євросоюзі.

Також Зеленський зазначив, що наразі російській стороні надано можливість визначитися з форматом можливих переговорів.

За словами президента, Київ підтримує дипломатичні зусилля міжнародних партнерів та виступає за переговорний процес за участі союзників України, які можуть стати гарантами майбутніх домовленостей.