Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський заявив про можливе відновлення переговорів щодо завершення війни у "новому форматі"

Тривають дискусії щодо формату дипломатичного треку.

Зеленський заявив про можливе відновлення переговорів щодо завершення війни у "новому форматі"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на відновлення переговорного процесу щодо завершення війни РФ проти України. Формат майбутніх перемовин наразі залишається невизначеним.

Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою, пише "Суспільне".

За словами Зеленського, переговорні раунди можуть бути відновлені найближчим часом, однак тривають дискусії щодо формату дипломатичного треку.

Реклама

"Раунди переговорів, я думаю, відновляться. Питання в якому форматі. Європейці бачать свій трек. Європейці за те, щоб це був спільний трек – американці і європейці. І всі також підтримують трек, який останній ми запропонували. Я вірю у двосторонні перемовини, але щоб партнери обов’язково були", – сказав президент.

Глава держави наголосив, що Україна розраховує на обговорення ключових питань, зокрема майбутніх гарантій безпеки після завершення війни та подальшого просування до членства в Євросоюзі.

Також Зеленський зазначив, що наразі російській стороні надано можливість визначитися з форматом можливих переговорів.

За словами президента, Київ підтримує дипломатичні зусилля міжнародних партнерів та виступає за переговорний процес за участі союзників України, які можуть стати гарантами майбутніх домовленостей.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато на дипломатичному треку. За даними глави держави, Росія втрачає на фронті понад 30 тисяч солдатів вбитими та важко пораненими щомісячно. 
  • Крім того, Зеленський зазначив, що українські далекобійні санкцій мають сильний вплив на російську логістику, нафтопереробну галузь і на російське військове виробництво.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies