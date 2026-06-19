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Сирський: ворог продовжує тиснути на Костянтинівському напрямку та просуватися малими штурмовими групами

Українські сили своєчасно виявляють такі наміри та завдають противнику втрат.

Сирський: ворог продовжує тиснути на Костянтинівському напрямку та просуватися малими штурмовими групами
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військові частини, які виконують бойові завдання на Слов’янському, Краматорському та Костянтинівському напрямках.

Про це головком повідомив у Фейсбук.

"На місці заслухав командирів бригад та прикордонного загону щодо поточної обстановки, характеру дій противника та стану всебічного забезпечення підрозділів. За результатами роботи ухвалив необхідні рішення та віддав відповідні вказівки", – ідеться у повідомленні.

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Окрему увагу Сирський приділив ситуації на Костянтинівському напрямку. Він заслухав доповідь командира 19-го армійського корпусу щодо поточної обстановки в районі міста, а також проаналізував можливі сценарії подальших дій противника.

Головнокомандувач зазначив, що російські війська продовжують чинити постійний тиск, намагаючись просуватися малими штурмовими групами та шукати слабкі місця в обороні, однак українські сили своєчасно виявляють такі наміри та завдають противнику втрат.

Під час поїздки Сирський також відзначив та нагородив операторів безпілотних систем 3-го прикордонного загону за бойову ефективність.

Головком подякував військовослужбовцям 19-го армійського корпусу, 56-ї окремої мотопіхотної бригади, 156-ї окремої механізованої бригади, а також воїнам 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які тривалий час обороняють Часів Яр.

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