Спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти відкрити дипломатичні закулісні канали зв'язку з Росією можуть підірвати підтримку України з боку ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Politico.

Скандал спалахнув після підтвердження того, що впливовий керівник апарату Кошти Педру Лурті зв'язався з високопоставленим російським чиновником. Цей крок викликав обурення серед багатьох країн ЄС, оскільки їх навіть не поінформували про такий план.

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Міхал наголосив, що Євросоюз не може брати на себе роль медіатора. Щойно ЄС чи будь-яка окрема країна стає посередником, вона автоматично обмежує власну здатність тиснути на Росію і допомагати Україні.

Дипломатичний напрям має очолювати лише Україна, вважає естонський прем’єр. Метою залишається те, щоби Путін прийняв умови Володимира Зеленського.

Міхал додав, що історія вчить чітко: спроби кулуарних переговорів із диктаторами завершуються тим, що демократичні країни починають домовлятися між собою про поступки, а диктатор просто обирає зручний варіант, розколюючи західний світ.

Водночас у команді Антоніу Кошти наполягають, що ці дії повністю відповідали його мандату. Офіційні особи ЄС заявляють, що контакти відбувалися в координації зі столицями країн ЄС та Україною, а самих переговорів по суті не вели. Метою було просто встановити «технічний» канал зв'язку, щоб захистити інтереси ЄС, коли для цього настане відповідний момент.

Деякі європейські лідери навіть підтримали Кошту. Наприклад, прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер публічно заявив, що Кошта — єдиний, хто може представляти ЄС, і його «треба відправити до Москви».

Проте країни Балтії та їхні найближчі союзники категорично проти поспішної дипломатії, наголошуючи, що Росія не змінила своїх агресивних намірів і продовжує масовані бомбардування цивільних об'єктів України.

«Європа повинна зберігати стратегічне терпіння», — підсумував Міхал.