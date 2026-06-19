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Іран вводить нові правила проходу через Ормузьку протоку, – CNN

Водночас Іран виступає проти будь-якої іноземної військової присутності в Ормузькій протоці.

Іран вводить нові правила проходу через Ормузьку протоку, – CNN
Кораблі та човен в Ормузькій протоці, які видно з узбережжя Бандар-Аббаса, на півдні Ірану, 1 червня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Іран попередив судновласників і капітанів усіх суден, які планують проходити через Ормузьку протоку, про необхідність обов’язкової реєстрації, отримання дозволу та страхування перед входом у водний шлях, пише CNN.

Як повідомила новостворена адміністрація Перської затоки та Ормузької протоки (PGSA), усі судна мають дотримуватися встановлених умов для забезпечення "безпечного проходу комерційних суден". 

Упродовж 60-денного періоду, передбаченого меморандумом між США та Іраном, реєстрація та страхування будуть безкоштовними, однак Тегеран не виключає запровадження зборів після завершення цього терміну.

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"Упродовж 60-денного періоду тарифи на безпекові, екологічні та страхові послуги не стягуватимуться", – йдеться у заяві іранської сторони.

Також зазначається, що після цього періоду Іран може запровадити плату за використання протоки. Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Ормузька протока має бути відкритою "без мит протягом перших 60 днів і надалі".

Окремо нові правила передбачають, що всі судна повинні рухатися строго визначеними маршрутами, аби уникнути мінної небезпеки. У разі порушення відповідальність покладатиметься на власників суден.

Як пише Reuters, Нідерланди перенаправили фрегат протиповітряної оборони в бік Ормузької протоки, щоб у разі необхідності долучитися до можливої міжнародної місії з безпеки судноплавства в регіоні. 

Корабель наразі перебуває в Індо-Тихоокеанському регіоні, тому його прибуття до району протоки займе кілька тижнів.

Франція та Велика Британія просувають ідею створення багатонаціональної морської місії, однак, за даними дипломатів, Іран виступає категорично проти будь-якої іноземної військової присутності в Ормузькій протоці.

Тим часом Німеччина також заявила про готовність і направила два кораблі до Червоного моря для потенційної участі в майбутній місії.

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