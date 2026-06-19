Поїзд сполученням Київ – Кишинів з 28 червня перейде на щоденний графік руху. Змін зазнає і графік: з 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, щоб покращити можливості для пересадок.
Про це розповіли в Мірозвитку і віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба. Він назвав перехід на новий графік результатом спільної роботи молдовської й української залізниць та міністерства.
"У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для комфортних подорожей родин із дітьми", – розповів він.
Квитки вже доступні для купівлі в застосунку та в касах.
Поїзд до Кишинева є важливим міжнародним напрямком для українців, оскільки авіарейси в країні припинені у зв'язку з повномасштабною війною.
- До змін поїзд Київ – Кишинів №351 курсує по парних датах. Зворотній рейс здійснюється по непарних.