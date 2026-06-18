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Британія очолить штаб Багатонаціональних сил для України

Британія і Франція разом зі союзниками фокусуватимуться на підготовці до відновлення і модернізації ЗСУ.

Британія очолить штаб Багатонаціональних сил для України
міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс
Фото: скриншот відео

Наступного місяця Великобританія перебере на себе командування штабом Багатонаціональних сил для України.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс на пресконференції після засіданні «Рамштайну» 18 червня.

Очолить структуру британський генерал-майор Том Бейтман.

Місія штабу - координувати міжнародну військову підтримку Києва, а також довгострокове планування. 

Зокрема, Британія та Франція разом зі союзниками і партнерами фокусуватимуться на підготовці до масштабного відновлення та модернізації ЗСУ після того, як буде узгоджено майбутню мирну угоду.

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