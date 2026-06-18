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Зеленський у Бельгії візьме участь в засіданні "Рамштайну". Головні теми – ППО і PURL

Президент сказав, що від 9 до 11 країн зараз підтримують нові пакети допомоги за програмою закупівлі зброї в США на потреби України. 

Зеленський у Бельгії візьме участь в засіданні "Рамштайну". Головні теми – ППО і PURL
засідання "Рамштайну" 15 квітня 2026 року
Фото: omr.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 18 червня візьме участь у міжнародних заходах у Бельгії. Спершу він матиме зустріч із прем’єр-міністром Бартом де Вевером, повідомив журналістам його прессекретар.

Після цього президент матиме аудієнцію з королем Філіпом. А потім – разом з міністром оборони Михайлом Федоровим зустрінеться з генсеком НАТО і міністрами оборони Німеччини та Великої Британії.

На 15:00 за місцевим часом запланована участь Зеленського в засіданні Коаліції з питань оборони України. 

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"Ми вдячні Німеччини і вісм іншим міністрам оборони, які підготували сьогодні на Рамштайн питання PURL, питання ППО, питання Patriot-ів і ракет протибалістичних. 9-10-11, на сьогодні так, країн підтримують нові пакети PURL. Дай Бог, щоб нам все вдалося, щоб ми отримали таку серйозну підтримку від такої серйозної кількості країн", – сказав президент в аудіокоментарі журналістам.

Друге питання – європейська антибалістична система. Для цього потрібна коаліційна робота. Запланована нарад німецьких і українських фахівців для першого кроку.

Після цього президент прибуде до Євроради, де матиме зустрічі з президентом Антоніу Коштою, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та проведе двосторонні зустрічі з лідерами європейських країн.

"Ми вдячні дуже всім країнам Євросоюзу за відкриття першого кластеру, це для нас серйозний крок вперед. Ми не зупиняємось", – сказав президент, додавши, що Україна прагне відкрити решту кластерів найближчими тижнями чи місяцями. 

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